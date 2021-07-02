القيروان: مواصلة العمل بالحجر الصحي الشامل الى غاية 11 جويلية ووحدات الجيش ستعاضد جهود المؤسسة الأمنية في تطبيقه

أكد والي القيروان، محمد بورقيبة، مواصلة العمل بقرار الحجر الصحي الشامل الى غاية يوم 11 جويلية 2021، مشددا على أن وحدات الجيش الوطني ستعاضد مجهودات المؤسسة الأمنية في تطبيق إجراءات الحجر.وأشار في تصريح ل"وات"، عقب أشغال اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، التي انعقدت عشية اليوم الخميس برئاسة وزير الشؤون الدينية، ووزير أملاك الدولة بالنيابة، أحمد عظوم، إلى وجود بوادر انفراج في بعض المؤشرات الصحية، على غرار الاستقرار المسجل على مستوى الإصابات، وتراجع الحالات الإيجابية.وبين، في المقابل، أن ولاية القيروان مازالت ضمن الولايات التي تتجاوز حالات الإصابة بها 400 إصابة /100 ألف ساكن، حيث سجلت الى حد الان 500 إصابة/100 ألف ساكن، وهو "ما استدعى مواصلة العمل بقرارات الحجر الصحي الشامل التي تم الاعلان عنها يوم 25 جوان المنقضي".ولفت الوالي إلى أن"نسبة متابعة المؤسسة الأمنية لالتزام المواطنين بالحجر الصحي الشامل خلال الفترة الأخيرة كانت في حدود 60 بالمائة، نظرا لارتباطها بعدة التزامات أخرى"، مؤكدا أن معاضدة المؤسسة العسكرية لجهود الوحدات الأمنية في دوريات مشتركة خلال الفترة القادمة لفرض احترام الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان، "سيكون له نتائج إيجابية في الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا بالجهة في الفترة المقبلة".وثمن محمد بورقيبة، في جانب آخر، المجهودات التي تقوم بها كل الأطراف بالجهة، على غرار رجال الأعمال والمؤسسات الصناعية والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية، في معاضدة جهود الجهة للحد من انتشار الجائحة وتوفير المساعدات والإعانات لفائدة المؤسسات الصحية بالجهة.وتجدر الإشارة إلى أن نسبة إيجابية التحاليل بالقيروان تراجعت إلى 44 بالمائة خلال الأسبوع الاخير، بعد أن كانت في حدود 52 بالمائة منتصف الشهر الفارط، في حين يتواصل ارتفاع نسبة الإيواء بالمؤسسات الصحية بالجهة.