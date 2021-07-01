ياسين العياري: محاربة الفساد مجرد " ماعون صنعة" للتيار وزعيمه محمد عبو

من اعتدوا علي عبير موسى يجب أن يحاسبوا لكن هذا لا ينفي أنها "شلاكة" كيفهم

قال النائب ياسين العياري في مداخلة عبر امواج اذاعة اي اف ام, ان محاربة الفساد مجرد " ماعون صنعة" للتيار الديمقراطي وزعيمه محمد عبو.وأضاف في برنامح الدوامة على IFM ياسين العياري " محمد عبو طاح من عيني عندما دافع عن رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ".وتابع العياري " محمد عبو يتحدث عن فساد اللوبيات في حين ان كراء مقراته دفعت من قبل رجل الاعمال نصر الدين شقرون".ونفى ااعياري انه يكون مقرب من حركة النهضة مضيفا " رفعت قضايا ضدها اكثر مما رفع التيار نفسه".وقال العياري ان العنف الذي شهده البرلمان الأربعاء 30 جوان، ليس حدثا استثنائيا أو تاريخيا كما وصفه البعض.وأشار الي أنه منذ اسبوع فقط تم الاعتداء على وزيرة التعليم العالي كما تم الاعتداء من طرف عبير موسى نفسها على عاملة بالبرلمان وطعنت في شرفها واعتدت أيضا على المتربصين بالبرلمان.وقال العياري " أنا أدين العنف مهما كان مأتاه ومن اعتدى على عبير موسي يجب أن يحاسب لكن هذا لا ينفي انها شلاكة كيفهم" لذلك انا لا اتضامن مع عبير أو غيرها بل أنا اتضامن مع الشعب التونسي.واعتبر العياري ان ما قام به صحبي صمارة مدان وفيه قلة رجولية حسب تعبيره وقال "المسألة مسألة رجولية موش حصانة".https://youtu.be/