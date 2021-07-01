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د بوجدارية يطلق صيحة فزع: ضغط رهيب على كل أقسام الإستعجالي

Publié le Jeudi 01 Juillet 2021 - 22:23 قراءة: 0 د, 31 ث
أطلق رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة الدكتور رفيق بوجدارية مساء يوم الخميس غرة جويلية 2021، صيحة فزع بسبب ما وصفه بالضغط الكبير على أقسام الإستعجالي بإقليم تونس الكبرى.

وفي تدوينة له على الفايسبوك، أكد الدكتور بوجدارية أنه تم الإنتقال إلى طب الكوارث وتجاوز طاقة الإستيعاب الأضعاف.


يذكر أن وزارة الصحة سجّلت يوم 30 جوان الجاري، 106 حالة وفاة و6776 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 19205تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 15065
حالة وفاة و 426879 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.



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