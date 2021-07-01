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القصرين: القبض على شخصين وحجز 53 صفيحة "زطلة"

Publié le Jeudi 01 Juillet 2021 - 22:16 قراءة: 0 د, 18 ث
تمكنت دورية تابعة لمركز حرس المرور بالقصرين يوم الخميس 01 جويلية 2021، من حجز 53 صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" ومبلغ مالي قدره 350 دينار، كانت مخفية بإحكام داخل احدى الوسائل المارة بالمكان، والقاء القبض على سائقها ومرافقه (28 و22 سنة).

ووفق بلاغ للداخلية , أذنت النيابة العمومية بإحالة المظنون فيهما على فرقة الأبحاث والتفتيش بالقصرين، ومواصلة التحريات في الموضوع

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