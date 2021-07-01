وليد جلاد: اكبر مديري شركة فايزر توانسة ... ونحنا حايرين في تلقيح

قال النائب عن تحيا تونس وليد جلاد في حوار عبر امواج اذاعة اي اف ان مشكلة تفشي فيروس كورونا كشفت حجم الأزمة في تونس.وأضاف وليد جلاد" أكبر مديري شركة فايزر تونسيون لكن الدولة لم تتصل بهم ولا نعرف سبب هذا التخاذل".وناشد وليد جلاد رئيس الجمهورية قيس سعيد العمل دوليا لجلب التلاقيح.وهاجم وليد جلاد النظام السياسي ونظام الحكم في تونس قائلا " سفراء أجانب قالولنا " شكون يحكم في هالبلاد".وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 جانفي الماضي.ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.