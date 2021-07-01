أعضاء الحكومة يشرعون في مواكبة حملات التلقيح ضد كوفيد 19 بكافة الولايات

تطبيقا لقرار رئيس الحكومة هشام مشيشي في أن يواكب جميع أعضاء الحكومة حملات التلقيح، وزيارة المستشفيات العمومية للوقوف عند النقائص لتلافيها في أقرب الآجال، انطلق اليوم الوزراء في زيارة الولايات.ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, سيتفقد الوزراء خلال زياراتهم مراكز التلقيح كما سيقومون بزيارة المستشفيات العمومية ويختتمون زيارتهم بترأس لجنة مجابهة الكوارث الجهوية التي تبقى في حالة انعقاد دائم.وزار اليوم كل من وزير الشؤون الدينية ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة أحمد عظوم ولاية القيروان، ووزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة محمد الفاضل كريم، ولاية سليانة، ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، ووزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سعام العيادي، ولاية زغوان.وستتواصل زيارة اعضاء الحكومة التي انطلقت اليوم الى غاية السادس من هذا الشهر، وستشمل الاربع وعشرين ولاية في تونس، وستختتم هذه الزيارة باعداد تقرير مفصل عن نتائجها والقرارات التي يجب اتخاذها لتلافي الصعوبات وضمان أفضل الظروف لمحاربة فيروس كورونا.