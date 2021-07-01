زياد الهاني: القاضي العكرمي كرمته سكوتلينديارد وعلينا ان ننتظر قبل اتهامه جزافا بالإرهاب

دعا الاعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك للتثبت قبل اتهام القاضي البشير العكرمي بانه متورط في الارهاب.
وقال زياد الهاني " ان العكرمي كرم من قبل السكوتلنديارد لثبات موقفه " داعيا الى "انتظار معرفة رد القاضي بشير العكرمي على الاتهامات الموجهة له، قبل الحكم له أو عليه، خاصة وأن لنا في ظلمه والتشكيك في كفاءته سابقة مخزية للذين اتهموه باطلا".
يذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وصف التصريحات التي صدرت، يوم أمس الاربعاء، عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بانها "خطيرة وزائفة ومضللة" كما نفى المكتب اطلاع الجمعية ورئيسها على تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل في علاقة بأعمال وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، وعلى أبحاث تفقدية القضاة الخاصة به وبملفات عمله.
وندّد مكتب الجمعية بما قال إنه "حجم كبير من المغالطات والافتراءات" من قبل هيئة الدفاع والتي طالت جمعية القضاة التونسيين وبكل الاتهامات التي وُجهت لرئيس الجمعية "
وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" هل تذكرون عملية باردو الإرهابية التي خلفت 22 قتيلا و45 قتيلا، في 18 مارس 2015؟
وقال زياد الهاني " ان العكرمي كرم من قبل السكوتلنديارد لثبات موقفه " داعيا الى "انتظار معرفة رد القاضي بشير العكرمي على الاتهامات الموجهة له، قبل الحكم له أو عليه، خاصة وأن لنا في ظلمه والتشكيك في كفاءته سابقة مخزية للذين اتهموه باطلا".
يذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وصف التصريحات التي صدرت، يوم أمس الاربعاء، عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بانها "خطيرة وزائفة ومضللة" كما نفى المكتب اطلاع الجمعية ورئيسها على تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل في علاقة بأعمال وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، وعلى أبحاث تفقدية القضاة الخاصة به وبملفات عمله.
وندّد مكتب الجمعية بما قال إنه "حجم كبير من المغالطات والافتراءات" من قبل هيئة الدفاع والتي طالت جمعية القضاة التونسيين وبكل الاتهامات التي وُجهت لرئيس الجمعية "
وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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