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على متن قطار الضاحية الجنوبية القبض على 3 عناصر اجرامية محل تفتيش

Publié le Jeudi 01 Juillet 2021 - 11:01 قراءة: 0 د, 24 ث
تمكن اعوان فرقة شرطة النجدة ببن عروس واثر القيام بحملة أمنية على كامل خط قطار الضاحية الجنوبية حمام الأنف برج السدرية من إيقاف 3 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش الأول من مواليد1984أصيل ساقية سيدي يوسف الكاف مفتش عنه من أجل العنف الشديد،والثاني من مواليد1974أصيل حمام الأنف محل 3مناشير تفتيش من أجلترويج المخدرات و التخلف عن المراقبة الإدارية ،والثالث محل تفتيش من اجل الأعتداء بالعنف الشديد.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.

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