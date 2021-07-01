على متن قطار الضاحية الجنوبية القبض على 3 عناصر اجرامية محل تفتيش

تمكن اعوان فرقة شرطة النجدة ببن عروس واثر القيام بحملة أمنية على كامل خط قطار الضاحية الجنوبية حمام الأنف برج السدرية من إيقاف 3 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش الأول من مواليد1984أصيل ساقية سيدي يوسف الكاف مفتش عنه من أجل العنف الشديد،والثاني من مواليد1974أصيل حمام الأنف محل 3مناشير تفتيش من أجلترويج المخدرات و التخلف عن المراقبة الإدارية ،والثالث محل تفتيش من اجل الأعتداء بالعنف الشديد.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.
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