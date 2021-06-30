   Ragheb Alama - الحب الكبير  

رئاسة الحكومة تدين اعتداء الصحبي سمارة على عبير موسي

Publié le Mercredi 30 Juin 2021 - 21:04 قراءة: 0 د, 36 ث
على إثر الإعتداء الذّي تعرّضت له اليوم نائبة بمجلس نواب الشعب، تعبّر رئاسة الحكومة عن إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس.

وتؤكّد رئاسة الحكومة رفضها المطلق لكل الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من استقرار الدولة ومن السير العادي لعمل مؤسّساتها، أيّا كان مأتاها.


وتذكر رئاسة الحكومة انها كانت قد أدانت الإعتداء الذي لحق وزيرة التعليم العالي، و تدين اليوم الإعتداء الذي تعرضت له وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، وتؤكد بأن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه و مهما كان مصدره.

وتدعو رئاسة الحكومة إلى الإبتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم و إلى ضرورة الإحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر.

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