ياسين العياري :عبير موسي و الصحبي سمارة زملاء في مدرسة التجمع، مدرسة العنف والبلطجة والتشويش والإعتداء والإبتذال والغورة‎‎

عبر الاربعاء 30 جوان، النائب ياسين العياري، عن إدانته لكل أنواع وأشكال وطرق ووسائل العنف.وقال العياري، في تدوينة بصفحته على الفايسبوك: ''البارح وزيرة التعليم العالي، ضحية العنف ضد المرأة تحت القبة وكان لازم يجيها طبيب للمجلس واليوم نائبة، الي البارح عنفت وزيرة، تتعرض للعنف من "زميلها" تحت نفس القبة''.وأضاف العياري قائلا ''ملاحظة فقط، عبير موسي و الصحبي سمارة راهم من نفس المدرسة، زملاء في مدرسة التجمع، مدرسة العنف والبلطجة والتشويش والإعتداء والإبتذال والغورة، الشي يجري في عروقهم'' مجددا ادانته للعنف مهما كان مصدره وضحيته.