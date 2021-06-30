عصام الشابي: بتعنيفها حصلت عبير موسي على فرصتها الذهبية لمزيد ترذيل المشهد البرلماني

أدان الأربعاء 30 جوان، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي اعتداء النائب صحبي صمارة على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل قبة البرلمان، لكنه اعتبر الاعتداء فرصة ذهبية تبحث عنها موسي منذ مدة لمزيد ترذيل المشهد البرلماني.وقال عصام الشابي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " الاعتداء بالعنف المادي الذي مارسه اليوم النائب صحبي سمارة على عبير موسي تحت قبة البرلمان مدان بكل ما في الكلمة من معنى : فهو مدان قانونا،و مدان سياسيا و ديمقراطيا ،و مدان أخلاقيا كعنف مسلط على إمرأة . و بكل هذه المعاني و القيم المطلوب ان ينال النائب المذكور جزاء ما إقترفه أمام قضاء عادل و ناجز بعيدا عن كل محاولات التعويم او التخفي وراء الحصانة البرلمانية ".وأضاف عصام الشابي " سياسيا فقد حازت عبير موسي على فرصتها الذهبية التي طالما بحثت عنها لمزيد ترذيل المشهد البرلماني و تقويض ما تبقى من مسار الانتقال الديمقراطي" .وتابع عصام الشابي" التطرف و العنف و الارهاب و الفاشية كلها ظواهر تتمعش من بعضها البعض و تعمل على ارتهان الدولة و المجتمع في إطار صراعها المدمر ..و سيصلون الى مبتغاهم ما لم تقف المجموعة الوطنية سدا منيعا في وجههم".وقد شهدت الجلسة العامة المنعقدة بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ إيمان الزهواني هويمل، حادثة اعتداء النائب الصحبي صمارة على النائبة عبير موسي وقد وثّق النقل المباشر للجلسة العامة لهذا الاعتداء الذي كان كافيا لأن تقرر سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس البرلمان، رفع الجلسة.. قبل استئنافها في وقت لاحق...