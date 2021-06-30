   Najet - عيون القلب  

جوهر المغيربي: سامية عبو التحقت بجوقة الشو والبوز والمشيشي لم يرفض الحضور في البرلمان

Publié le Mercredi 30 Juin 2021 - 13:41 قراءة: 0 د, 36 ث
هاجم النائب عن قلب تونس جوهر المغيربي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو قائلا انها" تعمل في الشو" بحديثها عن رفض رئيس الحكومة هشام المشيشي الحضور في البرلمان.
وأضاف جوهر المغيربي " سامية عبو تريد أن تحرج رئيس الحكومة في البرلمان لكن المشيشي ليس له وقت لكل هذه المهاترات".
وتابع المغيربي " حضور الوزراء يجب ان يكون وفق ملفات محددة وليس خدمة "لشو سامية عبو وكتلتها".


ورفض جوهر المغيربي القول بان رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وراء اقالة وزراء الرئيس مضيفا " لا يمكن تحميل قلب تونس ورئيسه كل المشاكل".
وشدد على دعم رئيس الحكومة في وجه من وصفها بالذئاب التي تنهشه.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228469

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 30 Juin 2021 à 13h 22m |           
لم تلتحق بالجوقة بل هي من العناصر المؤسسة والقارة بالجوقة ... كيف الندابات كل ما يدخلو لميتة يحفلوها ...



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