جوهر المغيربي: سامية عبو التحقت بجوقة الشو والبوز والمشيشي لم يرفض الحضور في البرلمان

هاجم النائب عن قلب تونس جوهر المغيربي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو قائلا انها" تعمل في الشو" بحديثها عن رفض رئيس الحكومة هشام المشيشي الحضور في البرلمان.وأضاف جوهر المغيربي " سامية عبو تريد أن تحرج رئيس الحكومة في البرلمان لكن المشيشي ليس له وقت لكل هذه المهاترات".وتابع المغيربي " حضور الوزراء يجب ان يكون وفق ملفات محددة وليس خدمة "لشو سامية عبو وكتلتها".ورفض جوهر المغيربي القول بان رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وراء اقالة وزراء الرئيس مضيفا " لا يمكن تحميل قلب تونس ورئيسه كل المشاكل".وشدد على دعم رئيس الحكومة في وجه من وصفها بالذئاب التي تنهشه.