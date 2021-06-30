   Om Kalthoum - فكروني  

زياد الهاني يهاجم "تيار التقوعير الديمقراطي"" ‎‎

Publié le Mercredi 30 Juin 2021 - 13:20 قراءة: 0 د, 57 ث
استنكر الاربعاء 30 جوان، الاعلامي زياد الهاني ما وصفها مغالطات رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال استقباله لأرملة الشهيد محمد البراهمي مباركة عواينية البراهمي.

وخاطب الهاني رئيس الجمهورية قائلا "وحدهم الحمقى والجهلة وتيار "الثورجية والتڨوعير الديمقراطي" يعتبرون الشتم والمس من الأعراض داخلا في إطار حرية التعبير. لكن أهل العقل والأحرار، يرفضون كل سوء استخدام لحرية التعبير وكل حط من سموها كقيمة فكرية نبيلة وراقية".


وتابع في نفس السياق "ما يعيبه عليك العقلاء، ليس ممارسة حقك في التظلم لدى القضاء، لكنهم يعيبون عليك وأنت الرئيس المدني ورجل السياسة الغارق إلى النخاع في معارك السياسة، سعيك لاستغلال صفتك كقائد أعلى للقوات المسلحة لارتداء البدلة العسكرية قصد تبرير إحالة خصومك على القضاء العسكري".

وشدد الهاني على أن استعمال رئيس الجمهورية للقضاء العسكري ضد خصومه ومنتقديه فيه اساءة لا فقط للقضاء العسكري بل للمؤسسة العسكرية.

وكان زياد الهاني وعديد النشطاء ومنظمات المجتمع المدني على غرار نقابة الصحفيين انتقدوا استعمال رئيس الجمهورية للقضاء العسكري لمحاكمة خصومه ومنتقديه وشدّدوا على حقه في تتبع من يريد لدى القضاء المدني.

يذكر أن رئيس الجمهورية وردّا على منتقديه قال مستنكرا خلال استقبال عواينية البراهمي "السب والشتم ..هاذي حرية التعبير؟؟" وتابع مهاجما نتقديه "هم يفتقدون لحرية التكفير ويتبجّحون بحرية التعبير".



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