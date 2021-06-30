جمعية قادرات تنظم اليوم تظاهرة " أنا ألتزم"

تنظم جمعية قادرات يوم الأربعاء 30 جوان من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة لفائدة الشباب والشابات والناشطين في المنظمات الغير حكومية والمجالس البلدية تظاهرة بعنوان ''أنا ألتزم'' حيث سيواكب المشاركون عن بعد وحضوريا حفل افتتاح منتدى جيل المساواة بباريس هو أكبر مؤتمر للأمم المتحدة حول هذا الموضوع منذ مؤتمر بكين 1995 أين يلتقي الآلاف من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من الأربعاء 30 جوان إلى الجمعة 2 جويلية 2021 في باريس وعبر الانترنت في اجتماع حول المساواة بين الجنسين مع هدف التوصل إلى "التزامات ملموسة" للمضي قدماً في برنامج جيل المساواة الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة .وسيتم خلال تظاهرة جمعية قادرات التعريف ببرنامج جيل المساواة والاتفاق حول مجموعة من الالتزامات يتخذها الحاضرون من ممثلي الجمعيات والشبكات والمنظمات والقطاع الخاص بخصوص العمل على نشر ثقافة المساواة للسنوات الخمسة القادمة عبر برامج عمل وأهداف يمكن قياسها وتقييم مدى نجاعتها .وتجدر الإشارة إلى أن تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي تم اختيارها لقيادة تحالف عمل التكنولوجيا والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين (هناك ستة تحالفات عمل في برنامج جيل المساواة) بالتعاون مع فنلندا وأرمينيا وروندا والشيلي.