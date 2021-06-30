أعلن نقيب الفنانين ماهر الهمامي صباح اليوم الأربعاء 30 جوان، وفاة الفنان الشعبي أشرف جرمانة، إثر تعكر حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وفاة الفنان أشرف جرمانة
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الأربعاء 30 جوان 2021|19 ذو القعدة 1442
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