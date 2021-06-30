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وفاة الفنان أشرف جرمانة

Publié le Mercredi 30 Juin 2021 - 09:41 قراءة: 0 د, 8 ث
أعلن نقيب الفنانين ماهر الهمامي صباح اليوم الأربعاء 30 جوان، وفاة الفنان الشعبي أشرف جرمانة، إثر تعكر حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.




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