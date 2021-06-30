وفاة الفنان أشرف جرمانة

أعلن نقيب الفنانين ماهر الهمامي صباح اليوم الأربعاء 30 جوان، وفاة الفنان الشعبي أشرف جرمانة، إثر تعكر حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.