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ألمانيا تمنح تونس محطات اوكسيجين بسعة انتاج 400 ألف لتر في اليوم

Publié le Mercredi 30 Juin 2021 - 07:54 قراءة: 0 د, 17 ث
قررت السلطات الألمانية منح تونس 25 محطة انتاج أوكسيجين متنقلة بسعة انتاج 400 ألف لتر، وذلك من أجل معاضدة مجهودات السلطات الصحية أمام تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

هذه المعدات هي ذاتها التي وفرتها ألمانيا للهند في عز أزمتها الصحية.


يذكر أن رئيس الجمهورية أذن بإرسال طائرة عسكرية لجلب هذه المحطات ووضعها على ذمة المستشفيات التونسية.



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