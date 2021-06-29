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ذاكر لهيذب لرئيس الجمهورية : ابعث طيارة باش تجيب تلاقيح موش اجهزة تنفس

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 21:08 قراءة: 0 د, 27 ث
انتقد الثلاثاء 29 جوان القيادي بالتيار الديمقراطي ذاكر لهيذب اعلان رئاسة الجمهورية إصدار الرئيس قيس سعيد تعليمات بتوجيه طائرة عسكرية إلى ألمانيا لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي إلى تونس.

وعلق ذاكر لهيذب على بيان رئاسة الجمهورية مستنكرا " ابعث طيارة باش تجيب تلاقيح موش اجهزة تنفس".


يذكر أن اعلان الرئاسة توجيه طائرة جلب 25 جهاز تنفس أثار عديد التفاعلات المستهجنة معتبرة هذه الخطوة اهدارا للمال العام باعتبار أن تكلفة الطائرة ذهابا وايابا تفوق قيمة أجهزة التنفس التي تبرعت بها وزارة الصحة الألمانية لتونس في شهر ماي الماضي .



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