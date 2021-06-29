أعلنت الجامعة التونسية نسية لكرة القدم عن تأجيل مباراة السوبر التونسي التي كانت مبرمجة غدا الأربعاء بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنستيري لموعد لاحق.
تأجيل السوبر التونسي المبرمج يوم الأربعاء
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