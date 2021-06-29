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ميناء حلق الوادي: حجز 227500اورو مخفية داخل مقاعد سيارة وداخل آلة تبريد

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 17:01 قراءة: 0 د, 25 ث
تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي إثر تفتيش سيارة وأدباش مسافر قادم إلى تونس من ميناء مرسيليا من حجز مبالغ من العملة الأجنبية بلغت 227500اورو أي ما يعادل 750 ألف دينار تونسي مخفية داخل مقاعد مخصصة للاطفال بالسيارة وداخل آلة تبريد .
ويشار إلى أن المسافر المذكور أجاب بالنفي عند سؤاله من قبل أعوان الديوانة بالميناء إن كان لديه ما يصرح به.

ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228425

Amir1  (Tunisia)  |Mardi 29 Juin 2021 à 16h 12m |           
Bof
في مرسيليا لم بفتشوه وربما لا بهمهم الأمر رغم أن العملة تغادر التراب الفرنسي
ونخن الذين في وضع اقتصادي صعب حريضون أكثر منهم
أمر غير مفهوم...يا ولدي خلي الناس تجيب العملة..التهريب إلى الخارج لا واكاهو



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