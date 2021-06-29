ميناء حلق الوادي: حجز 227500اورو مخفية داخل مقاعد سيارة وداخل آلة تبريد

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي إثر تفتيش سيارة وأدباش مسافر قادم إلى تونس من ميناء مرسيليا من حجز مبالغ من العملة الأجنبية بلغت 227500اورو أي ما يعادل 750 ألف دينار تونسي مخفية داخل مقاعد مخصصة للاطفال بالسيارة وداخل آلة تبريد .ويشار إلى أن المسافر المذكور أجاب بالنفي عند سؤاله من قبل أعوان الديوانة بالميناء إن كان لديه ما يصرح به.ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.