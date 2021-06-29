جوهر بن مبارك: رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية في اختيار هشام المشيشي

حمّل الثلاثاء 29 جوان، أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد مسؤولية فشل حكومة هشام المشيشي.وقال جوهر بن مبارك في حوار على راديو الديوان" رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية في اختيار هشام المشيشي لأنه اختار الشخصية الأضعف الذي يسهل التحكم فيها"، مضيفا " هشام المشيشي اختاره رئيس الجمهورية لأنه الشخصية الأضعف و الأخير اختار الحكومة الأضعف".وتابع جوهر بن مبارك " حكومة المشيشي مشلولة لا تملك أي تصورات لا للمسألة الصحية والاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية وهي تدير البلاد كإدارة".ويسود خلاف في تونس بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 جانفي الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي.