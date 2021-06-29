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جوهر بن مبارك: رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية في اختيار هشام المشيشي

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 16:24 قراءة: 0 د, 43 ث
حمّل الثلاثاء 29 جوان، أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد مسؤولية فشل حكومة هشام المشيشي.
وقال جوهر بن مبارك في حوار على راديو الديوان" رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية في اختيار هشام المشيشي لأنه اختار الشخصية الأضعف الذي يسهل التحكم فيها"، مضيفا " هشام المشيشي اختاره رئيس الجمهورية لأنه الشخصية الأضعف و الأخير اختار الحكومة الأضعف".
وتابع جوهر بن مبارك " حكومة المشيشي مشلولة لا تملك أي تصورات لا للمسألة الصحية والاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية وهي تدير البلاد كإدارة".


ويسود خلاف في تونس بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 جانفي الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".

كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي.




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 228420

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 29 Juin 2021 à 16h 15m |           
من قلة المرؤة التنصل من المسؤلية واتهام الغير
كأنه لم يتصل يوما بقيس سعيد ولا يعرفه ولم يستشره
وكأنه لم يشارك في مفاوضات اختيار اعضاء الحكومة

Nouri  ()  |Mardi 29 Juin 2021 à 16h 09m |           
لا اعرف جوهر بن مبارك سمعت بعض الناشطين انه منافق وعدو الثورة وبعد تتبعي لمقالاته وحتى بعض الحصص على قناة حنبعل يبد واضح ان هذا الرجل يساري للنخاخ وله بعض السلوك ضد النهضة وائتلاف الكرامة وحقد وكراهية لقلب تونس !!!
كلامه وتصريحاته في عديد الانحاء فيها رسالتين، رسالة بلسان ثوري لكن تحمل في الخفاء رسالة غامضة لدعم اعداء الثورة !!!
نفس الأسلوب في هذا التصريح، يعادي قيس لكن في نفس الوقت يريد ابراز ان المشيشي رجل فاشل

Amir1  ()  |Mardi 29 Juin 2021 à 15h 39m |           
سي ق س والي معاه يحب ماريونات في القصبة
أو قل خوصة على قد صبعو



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