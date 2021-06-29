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رئيس الجمهورية يأذن بإرسال طائرة عسكرية لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي من ألمانيا

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 16:18 قراءة: 0 د, 29 ث
في إطار متابعته المتواصلة لتطوّر الوضع الصحي الدقيق ببلادنا نتيجة الانتشار السريع لفيروس كوفيد-19، أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعليماته بتوجيه طائرة عسكرية إلى ألمانيا لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي إلى تونس.


وجاء في بلاغ للرئاسة الجمهورية أن الأخيرة كثّفت من مساعيها وتحركاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوفير تجهيزات طبية متنوّعة لفائدة مختلف المستشفيات الجامعية والجهوية ببلادنا لمساعدتها على المواجهة الناجعة لهذه الجائحة.


وفي هذا الإطار، وتنفيذا لمخرجات الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الدولة إلى روما في شهر جوان الجاري، يتم حاليا التنسيق بين وزارة الصحة والسلطات الإيطالية من أجل نقل معدات طبية إلى تونس.

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