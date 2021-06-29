تزامنا مع اعتصام عبير موسي، الكتلة الديمقراطية تُقاطع التصويت على مشاريع الحكومة الي حين حضور المشيشي للبرلمان

أعلنت الثلاثاء 29 جوان، الكتلة الديمقراطية مقاطعة الجلسات العامة بالبرلمان ورفض التصويت على مشاريع الحكومة الي حين حضور رئيس الحكومة هشام المشيشي الي البرلمان في جلسة استماع.وقالت سامية عبو ان المشيشي وحكومته رفض الحضور في أي جلسة حوار بالبرلمان رغم توليه مهامه منذ حوالي سنة ورغم أنه من المفروض أن هناك حوار شهري مع الحكومة.ويأتي تحرّك الكتلة الديمقراطية تزامنا مع اعتصام عبير موسي ومنعها انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان بعد اعتلائها وبقية نواب كتلتها منصة رئيس المجلس ومساعديه بحجة "سعي الاخوان الي بيع تونس لقطر" عبر اتفاقية صندوق قطر للتنمية.تجدر الاشارة الي أنه وعلى اثر اعتصام عبير موسي تم تغيير ممكان انعقاد الجلسة العامة التي انطلقت أشغالها في المبنى الفرعي.