رئيس بلدية سوسة للمواطنين: وخروا شوية عروساتكم... الوضع موش متاع حفّالي

دعا الثلاثاء 29 جوان، رئيس بلدية سوسة إقبال خالد المواطنين إلى تأجيل حفلات الزفاف إلى وقت أخر بسبب الوضع الوبائي الخطير الذي تشهده الولاية.وتوجه إقبال خالد عبر إذاعة موزاييك بالقول " وخروا شوية عروساتكم... الوضع موش متاع حفالي".وكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 27 جوان الجاري، 83 حالة وفاة و1914 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 6542تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 14737حالة وفاة و 408931 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.كما أفادت الوزارة اليوم الثلاثاء أنه تم يوم الاثنين 28 جوان الجاري تطعيم 28193 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد المطعمين ضد كورونا الى 1793424 شخصا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتقيح ضد كورونا منذ 13 مارس الماضيوأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن اجمالي عدد الملقحين يتوزع بين 1260822 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد كورونا و532602 تلقوا الجرعة الثانيةوأشارت الوزارة الى أن عدد المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد "ايفاكس" لتلقي التلاقيح ضد كورونا بلغ الى حدود الساعة 11 صباحا من اليوم الثلاثاء 29 جوان الجاري 2842885 شخصا‏‏‏ ‏‏وجددت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى المبادرة الى التسجيل على منظومة التسجيل عن بعد ايفاكس.