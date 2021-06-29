فتحي العيادي يتهم كريم كريفة بتعطيل تمرير قوانين ستساهم في تقليص كلفة الكهرباء

اتهم النائب عن كتلة حركة النهضة فتحي العيادي كريم كريفة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والمناجم بتعطيل تمرير اتفاقيات وقع النظر فيها والمصادقة عليها في اجتماع اللجنة سابقا لعدم تمريرها للجلسة العامة.وأوضح العيادي أن اللجنة تداولت في مشاريع القوانين 31, 32, 33, 34, 35 لسنة 2021 و المتعلقة بانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بولايات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وتطاوين، مؤكدا أن المصادقة على هذه المشاريع سيمكن من- توفير 500 ميقاوات كهرباء- تقليص كلفة الكيلوات من 200 ملم عندما تنتج بالغاز إلى 80 ملم عندما تنتج بالشمس- تقليص 6% من توريد الغاز.- توفير 200 موطن شغل قار.- توفير 2000 موطن شغل اثناء مدة الإنجاز.- تحقيق زيادة 1.5 نقطة في نسبة النمو.وبين العيادي في تدوينة أن هذه المشاريع من المفترض عرضها هذا الاسبوع او الاسبوع القادم على اقصى تقدير الا ان رئيس اللجنة يرفض الدعوة للاجتماع واحالة هذه المشاريع.