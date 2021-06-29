المدير الجهوي للصحة بالقيروان: وفاة الأمني ليست بسبب نقص الأوكسجين في المستشفى كما يروج له

نفى محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالقيروان ما راج حول وفاة امني امام مستشفى ابن الجزار في الولاية بسبب عدم تمكنه من الدخول بحثا عن جرعة اوكسجين وهو ما اثار جدلا واسعا.
وصرح المتحدث لموقع " تونس تتحرى" بان المتوفي كان يعالج في المستشفى وتلقى جرعات الأوكسجين لكنه خير فيما بعد الخروج الى فناء المستشفى للتدخين.
وأضاف المسؤول " الأمني غاب عن الوعي لأسباب مجهولة وليس بسبب النقص في الأوكسجين مشيرا بانه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي للغرض ولتبيان الحقيقة".
ومن ناحية أخرى فقد إتهمت بعض النقابات الأمنية الصحة العمومية بأنها لم تتكفل بالأمني صاحب الخمسين سنة متهمين الوزارة والأطباء في القيروان في التسبب في مقتله بعد عدم منحه الأوكسجين.
وبالإتصال بالناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة أكد أن الوفاة سببها ليس كما يروج له ...كما أن هناك أطرافا تشحن الرأي العام في وضع كارثي بالقيروان ، كما أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لم تصرح بأي شيء في هذا الموضوع في إنتظار الحصول على مزيد من المعلومات وإصدار بيان للرأي العام.
يذكر أن رئيس الحكومة كلّف وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بفتح تحقيق لدى النيابة العمومية حول ملابسات وفاة الأمني المصاب بفيروس كورونا امام مستشفى ابن الجزار بالقيروان.
وصرح المتحدث لموقع " تونس تتحرى" بان المتوفي كان يعالج في المستشفى وتلقى جرعات الأوكسجين لكنه خير فيما بعد الخروج الى فناء المستشفى للتدخين.
وأضاف المسؤول " الأمني غاب عن الوعي لأسباب مجهولة وليس بسبب النقص في الأوكسجين مشيرا بانه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي للغرض ولتبيان الحقيقة".
ومن ناحية أخرى فقد إتهمت بعض النقابات الأمنية الصحة العمومية بأنها لم تتكفل بالأمني صاحب الخمسين سنة متهمين الوزارة والأطباء في القيروان في التسبب في مقتله بعد عدم منحه الأوكسجين.
وبالإتصال بالناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة أكد أن الوفاة سببها ليس كما يروج له ...كما أن هناك أطرافا تشحن الرأي العام في وضع كارثي بالقيروان ، كما أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لم تصرح بأي شيء في هذا الموضوع في إنتظار الحصول على مزيد من المعلومات وإصدار بيان للرأي العام.
يذكر أن رئيس الحكومة كلّف وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بفتح تحقيق لدى النيابة العمومية حول ملابسات وفاة الأمني المصاب بفيروس كورونا امام مستشفى ابن الجزار بالقيروان.
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