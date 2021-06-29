صورة مضللة: صورة الأب والابن يتقاسمان الأكسجين

منصة خاصة بتفنيد الأخبار الزائفة

تحرّت خلية مكافحة الاخبار الزائفة بمؤسسة الاذاعة التونسية صورة ادعى ناشروها انها صورة اليوم في تونس في اشارة الى تازم الوضع الصحي في البلاد... وهي صورة مؤثرة حصدت تفاعلات كبيرة لنشطاء الميديا الاجتماعية مع الدعوات بالشفاء والمطالبة بالثار من الساسة » الذين سرقو السرير ومنعوا الانعاش » .خلية مكافحة الاخبار الزائفة بمؤسسة الاذاعة التونسية استنتجت ان اول تاريخ لنشر الصورة يعود الى 22 ماي 2018 على عديد حسابات تويتر وصفحات الفايس بوك والشبكة الاجتماعية تيك توك وحصدت عديد التفاعلات وتم تداولها على نطاق واسع تحت عنوان « أب كبير في السن يحضن إبنه خلال خضوع الإبن لعلاج الكيماوي اللهم اشفي كل نفس ذائقة الالم اشفي مرضى السرطان وخفف معاناتهم…. »ثم تم نشر الصورة على عديد المواقع في تواريخ مختلفة وبالتالي فان الصورة قديمة انتشرت منذ2018 قبل ظهور فيروس كورونا والارجح ان الامر يتعلق بالعلاج الكيمياوي كما ورد في عدد من التدوينات اضافة انه لا علاقة للصورة بتونس.يذكر أن مؤسسات التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وضعت على ذمة الصحفيين والعموم منذ أكتوبر 2019 منصة خاصة بتفنيد الأخبار الزائفة والمعطيات المغلوطة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المدوّنات على شبكة الواب، بهدف التصدي لتفشّي الأخبار الزائفة التي من شأنها أن تضلّل الرأي العام ..