   Abdelwahab - الحبيب المجهول  

بعد غلق قضية الخبز المسموم، جراد يعلّق: لا أثق في وزيرة العدل وفي التحقيقات فالرئيس قيس سعيد مستهدف من المنظومة الفاسدة

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 22:17 قراءة: 1 د, 2 ث
شكك الاثنين 28 جوان، كرونيكور قناة التاسعة المقرب من قصر قرطاج رياض جراد في نتائج التحقيقات بخصوص ما عرف بقضية الخبز المسموم التي تم غلقها بعد ثبوت عدم وجود محاولة اغتيال لرئيس الجمهورية.

وقال جراد انه لا يثق بوزيرة العدل حسناء بن سليمان ولا في التحقيقات والأبحاث بخصوص محاولات اغتيال رئيس الجمهورية.


وشدد جراد على أن الرئيس مستهدف من المنظومة الفاسدة مضيفا بأن هذه القضايا ستكون ملفات لتصفية الحسابات مع رئاسة الجمهورية مشيرا الي أن المنظومة الفاسدة ستضغط حتى لا تثبت التحقيقات وجود أي محاولة لاغتيال الرئيس.

وكانت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اوضحت في جلسة حوار مع النواب أن النيابة العمومية تعهدت تلقائيا بالبحث في شبهة حصول جريمة في ثلاث مناسبات تعلقت بمحاولات اغتيال رئيس الدولة، نظرا لخطورتها مشيرة إلى أنه تم ختم البحث في القضية الأولى المتعلقة بدس مادة قاتلة في الخبز بسبب عدم كفاية الحجة.

وأضافت أن الأبحاث في القضية الثانية التي عرفت بقضية الظرف المسموم لم يتم فيها ختم البحث بعد، مؤكدة في المقابل أن نتيجة الاختبارات الفنية في القضية كانت سلبية.-
وبخصوص القضية الثالثة المتعلقة بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية والتي أشار إليها رئيس الدولة في 15 جوان الجاري فقد تم وفق وزيرة العدل الاذن باجراء الأبحاث اللازمة للغرض.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228383

Amor2  ()  |Lundi 28 Juin 2021 à 22h 12m |           
هذا المعتوه التائه فكريا و المشتت اجتماعيا…
اصبح فعليا… دونكيشوت تونس …



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