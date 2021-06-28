مكتب البرلمان يلغى التداول في رفض ختم رئيس الجمهورية لقوانين من جدول الجلسة العامة المقررة غدا

قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع استثنائي اليوم إلغاء النقطة الاولى بالجلسة العامة العامة المقررة غدا والمتعلقة بالتداول في رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم قانون المحكمة الدستورية.ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يختم مشروع قانون التنقيح قانون المحكمة الدستورية رغم استيفائه كل الإجراءات القانونية بما في ذلك عرضه على هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي إحالته من أجل الختم.وقد طالب عدد من النواب بإلغاء التداول برلمانيا في هذه المسألة حفاظا على المناخ السياسي من مزيد التعفن وسعيا منها لعدم تحويل الجلسة البرلمانية المرتقبة الى محاكمة لرئيس الجمهورية.ويأتي هذا التأجيل بعد أيام من اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.