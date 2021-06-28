المشيشي يدعو اللجنة العلمية إلى اجتماع عاجل ويأذن بتحقيق فوري في تجمعات يوم أمس

قرّر رئيس الحكومة هشام مشيشي دعوة أعضاء اللجنة العلمية، لعقد جلسة عاجلة من أجل الوقوف على انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا، والبحث في الطرق العملية النافذة والفعالة للسيطرة على انتشار العدوى باستعمال جميع الامكانيات المتاحة، بما في ذلك القرارات والاجراءات القصوى حفاظا على صحة المواطنين.
ومن جهة أخرى اجتمع صباح اليوم رئيس الحكومة عبر تقنية التواصل عن بعد مع ولاة تونس الكبرى ووزير الصحة و القيادات الأمنية لتنسيق الإجراءات على مستوى تونس الكبرى باعتبار الكثافة السكانية وصعوبة الفصل بين المعتمديات.
وأذن هشام مشيشي بفتح تحقيق فوري وعاجل حول التظاهرات والتجمعات التي تمت ليلة البارحة، وأعطى تعليماته لقادة الأسلاك الأمنية من أجل إنفاذ القانون وفرض تطبيق الاجراءات التي قررتها اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
كما كلف رئيس الحكومة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بفتح تحقيق لدى النيابة العمومية حول ملابسات وفاة الأمني المصاب بفيروس كورونا امام مستشفى ابن الجزار بالقيروان.
ومن جهة أخرى اجتمع صباح اليوم رئيس الحكومة عبر تقنية التواصل عن بعد مع ولاة تونس الكبرى ووزير الصحة و القيادات الأمنية لتنسيق الإجراءات على مستوى تونس الكبرى باعتبار الكثافة السكانية وصعوبة الفصل بين المعتمديات.
وأذن هشام مشيشي بفتح تحقيق فوري وعاجل حول التظاهرات والتجمعات التي تمت ليلة البارحة، وأعطى تعليماته لقادة الأسلاك الأمنية من أجل إنفاذ القانون وفرض تطبيق الاجراءات التي قررتها اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
كما كلف رئيس الحكومة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بفتح تحقيق لدى النيابة العمومية حول ملابسات وفاة الأمني المصاب بفيروس كورونا امام مستشفى ابن الجزار بالقيروان.
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