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انطلاق عملية التلقيح الخاصة بمكونات الأسرة القضائية

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 16:25 قراءة: 0 د, 44 ث
تبعا لصدور منشور رئيس الحكومة عدد 10 بتاريخ 25 ماي 2021 و المتعلق بتطبيق الأولوية الثالثة لإستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، تُعلم وزارة العدل - و بعد التنسيق مع مصالح وزارة الصحة – أنه تم انطلاق عملية التلقيح الخاصة بمكونات الأسرة القضائية في إطار الأولوية الثالثة ( قضاة و كتبة و محامين مباشرين و مساعدي قضاء و المكلف العام بنزاعات الدولة والأعوان المتعهدين بالنزاعات)، و ذلك عبر استدعاء المعنيين بالأمر للتلقيح بواسطة إرساليات قصيرة SMS بالمراكز المُدرجة بمنظومة EVAX التابعة لوزارة الصحة، مع إعطاء أولوية للجهات التي بها أكثر انتشارا للفيروس.

و تُهيب وزارة العدل في بلاغ اعلامي بكافة مكونات الأسرة القضائية بالتقيد والالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية المعتمدة في الغرض، فضلا عن دعوة الجميع إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل بمنظومة EVAX.


كما تتوجه الوزارة بأحرّ التعازي لعائلات ضحايا الفيروس وخاصة أعضاء الأسرة القضائية منهم، و تتمنى الشفاء العاجل للمرضى و ترجو لهم موفور الصحة والسلامة.

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