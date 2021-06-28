نشطاء بالمجتمع المدني يدعون قياديّا بالتيّار يدير مصحّة خاصة ويشتغل بها العجبوني كمحاسب الي تسهيل اسقبال مرضى كوفيد

وجّه الاثنين 28 جوان، الناشط بالمجتمع المدني، محمد ضياء همامي الدعوة للسياسيين الذين لديهم ارتباطات بمصحات خاصة الى تحمل مسؤوليتهم في ظل الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد وتسهيل استقبال مرض كوفيد.ودعا في هذا السياق المواطنين في جهة المنستير الذين لم يجدوا مكانا شاغرا في المستشفيات العمومية الي التوجه الي مصحة خاصة يديرها النائب عن التيار الديمقراطي الأزهر الشملي ويشتغل بها النائب عن التيار الديمقراطي أيضا هشام العجبوني كمحاسب.وعوض تبني هذه الدعوة وتعميمها دخل النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني في جدل مع صاحب التدوينة لينفي أنه محاسب بل مراقب حسابات كما أكّد أن زميله الازهر الشملي ليس صاحب القرار بالمصحة بل هو مساهم فيها.واستغرب النشطاء من تفاعل العجبوني وخوضه في المصطلحات والمسائل القانونية ودعوه الي تقديم اجابة واضحة هل ستسهل المصحة استقبال مرضى كوفيد أو لا".