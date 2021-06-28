HetNet ، العرض المختلط و المرن من Ooredoo

بلاغ صحفي -

عروض جزافية من 20 إلى 500 دينار وفقا لكلّ الحاجيات



عرض HetNet: مرن واقتصادي وسخي

تعلن شركة Ooredoo عن انطلاق ترويج عرض HetNet الذي يجمع بين المكالمات المحلية والأنترنت والإرساليات القصيرة والمكالمات الدولية وحتى الرومينغ (roaming). يجمع العرض المختلط بين الرفاهة والسخاء وتوجه للحرفاء المنزليين الباحثين عن صيغة جديدة.يتكوّن عرض HetNet من 6 عروض جزافية من 20 إلى 500 دينار تسمح بالحصول على انترنيت بين 7 و130 جيغابايت وهي عرض هجين مفوتر يمكّن المشترك من اختيار حجم الاستهلاك وطريقة الفوترة بارتياح مع إمكانية الشحن أو مواصل الاستهلاك بصيغة بعدية (مع خلاص الاستهلاك الإضافي في الفاتورة الموالية) عند انقضاء العرض الجزافي.صرّح السيد سونيل ميشرا مدير التسويق بشركة Ooredoo بالمناسبة: "باعتبارنا علامة تجارية تتوجه باستمرار نحو إرضاء الحريف ولأننا نملك ريادة السوق، نواصل الاضطلاع بمهمتنا نحو تلبية متطلبات وتطلعات الحريف المتنوعة من خلال منتجات وخدمات سهلة الاستخدام".يتميز العرض بالمرونة في كلّ تفاصيله: تعامل سهل وناجع مع الحريف يعكس صورة مشغّل اختار رقمنة عروضه وتسهيل تجربة المستخدم من خلال عدة أدوات للعلاقة مع الحرفاء.من خلال اختيار واسع للعروض الجزافية (20 و30 و50 و120 و250 و500 دينار)، يحظى المشترك بالباقة التي تناسبه. كما يتميز عرض HetNet بأهمية الانترنيت المتوفرة (7 و25 و42 و65 و80 و130 جيغابايت) ما يسمح للمشتركين باستخدام السعة المناسبة لحاجياتهم بسعر تنافسي. يمكن لكلّ المشتركين مسبقي الدفع تحويل عروضهم نحو HetNet بعد الاتصال بأقرب نقطة بيع للمشغّل.تواصل Ooredoo من خلال هذا العرض الجديد تنفيذ استراتيجية تنويع ورقمنة عروضها مع تركيز مجهوداته على العروض المختلطة للاستجابة لانتظارات الحرفاء المتوجهة أكثر فأكثر نحو الحاجيات المتنوعة (مكالمات وانترنت ومكالمات دولية ورومينغ) مع تعامل أكثر سهولة مع الحريف.لمزيد المعلومات حول عروض HetNet، يرجى الإتصال بإحدى مغازات Ooredoo أو بالموقع الإلكتروني: www.ooredoo.tn