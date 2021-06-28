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والي باجة يطلب تدخل المؤسسة العسكرية لفرض الحجر الصحي الشامل

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 12:38 قراءة: 0 د, 34 ث
أكد والي باجة محسن معز الميلي في تصريح لاذاعة شمس آف ام أنه وجه طلبا رسميا للمؤسسة العسكرية من أجل التدخل ميدانيا من أجل فرص الحجر الصحي الشامل في ظل عدم تجاوب المواطنين مع الإجراءات المتخذة مشيرا إلى أنه سيتم غلق كامل الولاية.


وأضاف والي باجة أنه اتصل بالمصالح الأمنية المركزية وطلب تعزيزات أمنية في ظل النقص على مستوى الجهة وذلك من أجل المساهمة في فرض كافة إجراءات الحجر الصحي بكل دقة خاصة وأن المؤشرات الوبائية بالجهة في تصاعد متواصل رغم مرور أكثر من أسبوع على إقرار الحجر الصحي الشامل ب 3 معتمديات هي باجة الشمالية وباجة الجنوبية وعمدون التي أكد والي باجة أنها ستشهد غلقا تاما في الساعات القادمة بنزول الوحدات العسكرية والتعزيزات الأمنية.

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