   Karem - يا حلو ناديلي  

وزير الصحة: 18 إصابة بالسلالة الهندية في 4 ولايات

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 12:22 قراءة: 0 د, 26 ث
أكدّ وزير الصحّة فوزي المهدي اليوم الاثنين، أنّ التقطيع الجيني، أثبت تسجيل 18 إصابة بالسلالة الهندية، 7 منها بالقيروان و8 بتونس الكبرى وإصابتان في سليانة وإصابة في المنستير.

وبيّن المهدي أنّ الوضع الوبائي حرج جدّا، خاصة في ظل تواصل الضغط الكبير على المؤسسات الاستشفائية، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل حاليا على تركيز المستشفيات الميدانية في كل من باجة وزغوان وسليانة مع إمكانية تركيز مستشفى ميداني بتونس الكبرى، وتكثيف حملات التلاقيح المتنقلة في كل الولايات وخاصة بالمناطق الريفية.




Credits Jawhara FM


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228330



En continu

Toutes les news
.
.

الاثنين 28 جوان 2021|17 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:03 03:11
31°
 31° % 48 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2541°-2632°-2633°-2435°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Croatie - Espagne
  20h00: France - Suisse
  • Avoirs en devises
    21495,6

  • (25 juin)
  • Jours d'importation
    141
  •              1 € = 3,31116 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 juin)   377,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة