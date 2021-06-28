وزير الصحة: 18 إصابة بالسلالة الهندية في 4 ولايات

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أكدّ وزير الصحّة فوزي المهدي اليوم الاثنين، أنّ التقطيع الجيني، أثبت تسجيل 18 إصابة بالسلالة الهندية، 7 منها بالقيروان و8 بتونس الكبرى وإصابتان في سليانة وإصابة في المنستير.وبيّن المهدي أنّ الوضع الوبائي حرج جدّا، خاصة في ظل تواصل الضغط الكبير على المؤسسات الاستشفائية، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل حاليا على تركيز المستشفيات الميدانية في كل من باجة وزغوان وسليانة مع إمكانية تركيز مستشفى ميداني بتونس الكبرى، وتكثيف حملات التلاقيح المتنقلة في كل الولايات وخاصة بالمناطق الريفية.