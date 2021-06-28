وزيرة العدل: لاصحة لوجود قضايا فساد مالي تعلقت بنواب الشعب

قضية الطرد المسموم: نتائج البحث الفني سلبية

محاولة اغتيال الرئيس بخبز مسموم: حفظ الملف لعدم كفاية الحجّة

نفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال جلسة استماع صلب مجلس نواب الشعب الإثنين 28 جوان 2021 صحة ما يتم ترويجه حول وجود شكاوى لرفع الحصانة عن نواب من مجلس الشعب تعلقت بهم قضايا فساد مالي، مشيرة إلى أن القضايا المتعلقة بالنواب الذبن تم طلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بجرائم جزائية وقضايا ثلب وقذف علني أو بنزاعات مع هيئة عمومية مستقلة أو بحوادث مرور أو جرائم ديوانية وجبائية وعدد منها تم حفظها، مؤكدة حرص الوزارة على تطبيق القانون باعتبار النائب هو متقاضي وللقضاء ومجلس نواب الشعب حرية البت في ملفاتهم .وأكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أن ختم الأبحاث في ملف شبهة محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد باستخدام طرد مسموم.وأوضحت أن النيابة العمومية ختمت الأبحاث بعد إجراء أعمال استقرائية وأبحاث فنية، وقد جاءت نتيجة البحث سلبية فنيا لكن لم تختم الأبحاث بعد في هذه القضية.كما تحدثت وزيرة العدل بالنيابة عن ملف شبهات جريمة محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد عن طريق الخبز، والتي تعهدت بها النيابة العمومية لخطورتها وتهديدها لإحداث تغير نظام الدولة.وأشارت بن سليمان إلى أن الأبحاث حول هذه القضية منها ما تم ختم البحث فيها وحفظ الملف لعدم كفاية الحجة وهي التي تعلقت بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز إحدى المخابز وتم تعهيد البحث فيها لإحدى إدارات القضايا الإجرامية.المصدر موزاييك