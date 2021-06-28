الناصفي: رئيس الجمهورية غير مقتنع بتقديم تنازلات من أجل الحوار

قال صباح اليوم الاثنين 28 جوان 2021 رئيس كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان حسونة الناصفي بأن الحوار الوطني يجمع بين مختلف الفرقاء ولكن رئيس الجمهورية يبدو أنه يريد الحوار مع من يشاطره الرأي .وقال الناصفي في برنامج ماتينال اذاعة شمس .. الى حد اللحظة رئيس الجمهورية غير مقتنع بتقديم تنازلات من أجل الحوار ,وهو ما يؤدي الى أن تولد كل المبادرات ميتة .وتابع قائلا ..اليوم تونس تعيش وضع وبائي كارثي وعدد من الولايات مغلقة بسبب الوباء وبعض الأطراف همها الوحيد أن تعيش وسط المعارك.وشدد الناصفي على أنهم سيطالبون غدا بتغيير جدول أعمال المجلس والغاء نقطة النظر في عدم امضاء رئيس الجمهورية على قانون المحكمة الدستورية .