سنية الدهماني: تصريح محمّد عبو بأن نسبة الالحاد ارتفعت بسبب النهضة مضحك ولازمو يعمل مراجعات لنفسو

اعتبرت الاثنين 28 جوان، كرونيكور اذاعة اي أف أم، سنية الدهماني أن تصريح محمد عبو بأن نسبة الالحاد في تونس ارتفعهت بسبب حركة النهضة تصريح مضحك.
وقالت الدهماني "الي ولّى ملحد خاطر حركة النهضة تحكم، الاسلام ما حاشتوش بيه" مضيفة بأن الاسلا م في غنى عن مثل هؤلاء داعية محمد عبّو الي القيام بمراجعات لنفسه.
وقالت الدهماني "الي ولّى ملحد خاطر حركة النهضة تحكم، الاسلام ما حاشتوش بيه" مضيفة بأن الاسلا م في غنى عن مثل هؤلاء داعية محمد عبّو الي القيام بمراجعات لنفسه.
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