مأساة في القيروان... توفي مختنقا امام المستشفى وهو يطالب جرعة اوكسجين"

" مات المقدم جمعة عبود بعد أن قدم كل ما يمكن أن يقدمه حر لهذا الوطن .

مات الكولونيل وهو ينشد جرعة اوكسجين لرئتيه والوطن الذي لم يبخل عليه بأي قطرة عرق لحمايته من كل المخاطر رفض أن يعترف بجميل المرحوم عليه وأصر أن لايوفر له قارورة اوكسجين ومات مختنقا أمام مستشفى ابن الجزار في القيروان.

موتك يا زميلي جريمة ضد الإنسانية...

فما معنى أن تموت وأنت لست راض عن هذا الوطن !!! مامعنى أن تموت غريبا في وطن وهبناه الدم !!!

رحم الله الفقيد و رزق أهله جميل الصبر والسلوان.

ولا حول ولا قوة الا بالله"

نشرت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل خبر وفاة المقدم بالشرطة واب لخمسة اطفال مختنقا امام مستشفى اين الجزار في القيروان وهو ينشد جرعة اوكسجين.وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس عن تسجيل 75 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا المستجد، تمّ تسجيل نصفها في ولايتيالقيروان وتونس، حيث سجّلت ولاية القيروان 20 حالة وفاة جديدة وولاية تونس 17 حالة وفاة جديدة، حسب آخر الإحصائيات المسجّلة ليوم 26 جوان 2021.