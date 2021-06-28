   Om Kalthoum - يا مسهرني  

مأساة في القيروان... توفي مختنقا امام المستشفى وهو يطالب جرعة اوكسجين"

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 09:24 قراءة: 0 د, 56 ث
نشرت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل خبر وفاة المقدم بالشرطة واب لخمسة اطفال مختنقا امام مستشفى اين الجزار في القيروان وهو ينشد جرعة اوكسجين.


وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس عن تسجيل 75 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا المستجد، تمّ تسجيل نصفها في ولايتي

القيروان وتونس، حيث سجّلت ولاية القيروان 20 حالة وفاة جديدة وولاية تونس 17 حالة وفاة جديدة، حسب آخر الإحصائيات المسجّلة ليوم 26 جوان 2021.

وجاء في الصفحة الرسمية للنقابة ما يلي :

" مات المقدم جمعة عبود بعد أن قدم كل ما يمكن أن يقدمه حر لهذا الوطن .
مات الكولونيل وهو ينشد جرعة اوكسجين لرئتيه والوطن الذي لم يبخل عليه بأي قطرة عرق لحمايته من كل المخاطر رفض أن يعترف بجميل المرحوم عليه وأصر أن لايوفر له قارورة اوكسجين ومات مختنقا أمام مستشفى ابن الجزار في القيروان.
موتك يا زميلي جريمة ضد الإنسانية...
فما معنى أن تموت وأنت لست راض عن هذا الوطن !!! مامعنى أن تموت غريبا في وطن وهبناه الدم !!!
رحم الله الفقيد و رزق أهله جميل الصبر والسلوان.
ولا حول ولا قوة الا بالله"




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228317



En continu

Toutes les news
.
.

الاثنين 28 جوان 2021|17 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:03 03:11
28°
 31° % 61 :الرطــوبة
تونــس 25°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2541°-2632°-2633°-2435°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Croatie - Espagne
  20h00: France - Suisse
  • Avoirs en devises
    21495,6

  • (25 juin)
  • Jours d'importation
    141
  •              1 € = 3,31116 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 juin)   377,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة