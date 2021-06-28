مأساة في القيروان... توفي مختنقا امام المستشفى وهو يطالب جرعة اوكسجين"

نشرت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل خبر وفاة المقدم بالشرطة واب لخمسة اطفال مختنقا امام مستشفى اين الجزار في القيروان وهو ينشد جرعة اوكسجين.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس عن تسجيل 75 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا المستجد، تمّ تسجيل نصفها في ولايتي
القيروان وتونس، حيث سجّلت ولاية القيروان 20 حالة وفاة جديدة وولاية تونس 17 حالة وفاة جديدة، حسب آخر الإحصائيات المسجّلة ليوم 26 جوان 2021.
وجاء في الصفحة الرسمية للنقابة ما يلي :
" مات المقدم جمعة عبود بعد أن قدم كل ما يمكن أن يقدمه حر لهذا الوطن .
وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس عن تسجيل 75 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا المستجد، تمّ تسجيل نصفها في ولايتي
القيروان وتونس، حيث سجّلت ولاية القيروان 20 حالة وفاة جديدة وولاية تونس 17 حالة وفاة جديدة، حسب آخر الإحصائيات المسجّلة ليوم 26 جوان 2021.
وجاء في الصفحة الرسمية للنقابة ما يلي :
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