   Om Kalthoum - يا مسهرني  

في رسالة مفتوحة، زياد الهاني يدعو قيس سعيّد الي الكف عن توريط القضاء العسكري في خصوماته‎‎

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 09:11 قراءة: 0 د, 29 ث
وجّه الاثنين 28 جوان، الاعلامي زياد الهاني، رسالة مفتوحة الي رئيس الجمهورية قيس سعيد دعاه من خلالها الي الكف عن توريط القضاء العسكري في خصوماته.

ونبّه الهاني رئيس الجمهورية الي أن توريط رئيس الجمهورية للقضاء العسكري في خصوماته ينال من سمعة المؤسسة العسكرية وحيادها ويحط من شأنها.


وذكّر الهاني رئيس الجمهورية بأن صفته قائدا أعلى للقوات المسلحة لا تحوّله من رئيس مدني الي قائد عسكري ولا تخول له استعمال القضاء العسكري لضرب خصومه.

وعبّر الهاني في هذا السياق عن تضامنه مع المدونة أمينة منصور التي تحال على القضاء العسكري من أجل تدوينة ساءت رئيس الجمهورية.



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