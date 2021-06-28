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تعيين العميد بالحرس الوطني الشريف السنوسي رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 08:47 قراءة: 0 د, 11 ث
تُعلم وزارة العدل أنه تقرر تعيين العميد بالحرس الوطني الشريف السنوسي رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح، خلفا للعميد إلياس الزلاّق الذي تواصل إشرافه على المؤسسة السجنية أكثر من أربع سنوات و07 أشهر و سيُدعى لمهام أخرى.

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