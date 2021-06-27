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الدكتورة صمود: على الرؤساء الثلاثة أخذ الأمور بجدية وإعلان حالة الطوارئ الصحية

Publié le Dimanche 27 Juin 2021 - 13:43 قراءة: 0 د, 44 ث
أقرت اليوم الأحد 27 جوان 2021 الأستاذة الجامعية الاستشفائية المبرزة في المناعة بمعهد باستور تونس الدكتورة سمر صمود، بوجود جريمة ترتكب في حق التونسيين داعية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان إلى أخذ الأمور بجدية وإعلان حالة الطوارئ الصحية.
وطالبت سمر صمود في تدوينة لها على الفايسبوك، بطلب النجدة الدولية وفتح كل المسالك الديبلوماسية لجلب التلقيح في الإبان.

وكانت وزارة الصحة أفادتاليوم الأحد أنه تم يوم أمس تطعيم 31385 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الملقحين الى 1737042 شخصا


وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي أن العدد الجملي للملقحين يتوزع بين 1240350 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد كورونا و496691 شخصا تلقوا الجرعة الثانية

ولفتت الوزارة الى أن ‏ العدد الإجمالي للمسجلين بمنظومة "ايفاكس" لتلقي التلقيح ضد كورونا بلغ اليوم الأحد الى حدود الساعة الواحدة والربع 2777312 شخصا.




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