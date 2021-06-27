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4 قتلى في حادث مرور مروّع على مستوى مفترق حاجب العيون و حفوز

Publié le Dimanche 27 Juin 2021 - 10:43 قراءة: 0 د, 23 ث
جدّ صباح اليوم الأحد 27 جوان 2021، حادث مرور مروّع بالطريق الوطنية رقم 3 بمعتمدية الشبيكة على مستوى مفترق حاجب العيون و حفوز.

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام بين سيارة نقل ريفي وشاحنة خفيفة، وأسفر عن 4 أشخاص كانوا على متن العربتين،وتولى أعوان الحماية المدنية نقلهم إلى وحدة الأغالبة.


وتعود أسباب الحادث، وفق إذاعة صبرة اف ام المحلية، إلى قيام سائق الشاحنة بمجاوزة ممنوعة، فيما تعطلت حركة المرور قبل تدخل فرقة حرس المرور بالشبيكة وتسهيل الحركة.

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