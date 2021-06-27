المرزوقي: لم أرى يوما تونس في مثل هذا الوضع... المطلوب اليوم ، الدفاع على الدستور واستكمال مؤسسات النظام الديمقراطي

المرزوقي: من غير المقبول أن يبقى الشعب رهينة ارادة شخص واحد

المطلوب اليوم ، الدفاع على الدستور ، استكمال مؤسسات النظام الديمقراطي الدستورية

قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، يوم السبت، خلال إحدى اللقاءات التي نظمها المجتمع المدني"" لم أرى يوما تونس فيمثل هذا الوضع".و أفاد المرزوقي أن الحكومة كانت ضعيفة في اتخاذ القرارات لمجابهة الوضع الوبائي، مضيفا أنها لم تتحمل المسؤولية في إدارة الأزمة الوبائية ويجب محاسبتها فيما يتعلق بطريقة إدارتها للأزمة.وتابع قائلا " تونس اليوم داخلة في حيط من الناحية الوبائية".و شرح المنصف المرزوقي الوضع في تونس بالتفصيل، كيف أن المنظومة التي تحكم هي المنظومة الفاسدة وكيف أن الثورة المضادة تحكم منذ 2014 وماهي أساليبهم للبقاء في الحكم وماهي مخططاتهم لكسر الديمقراطية والعودة بنا إلى النظام الفاسد الرئاسي عبر ضرب الدستور وضرب آخر عرصة من عرص الثورة ودولة القانون والمؤسسات المنشودة.المطلوب اليوم ، الدفاع على الدستور ، استكمال مؤسسات النظام الديمقراطي الدستورية من محكمة دستورية وباقي الهيئات، التنظم الشبابي في الأحزاب الثورية وجمعيات المجتمع المدني ، الوقوف صف واحد ضد الثورة المضادة والتي تتمثل في : بقايا النظام القديم ، الإعلام الفاسد ، المال الفاسد ، الشركات السياسية الفاسدة، و الايادي الخارجية التي تدعم بالمال والبربغندا لافساد وتخريب المسار الديمقراطي مثل بن زايد واشكاله...وبعلاقة بالمحكمة الدستورية قال المرزوقي أنه من غير المقبول أن يبقى الشعب رهينة ارادة شخص واحد...وقال المرزوقي .. لا تيأسوا، لا تحبطوا ، الأمل ثم الأمل بأن تونس ستصبح أحسن وستتغير للافضل ننتصر أو ننتصر المسألة مسألة إرادة وقوة في الثبات على المبادئ والنصر بتونس احسن تونس المواطنة والحريات والحقوق وأيضا العدل.