عصام الشابي: استغرب تهليل البعض لتصريح مساعدة وزير الأميركي عن دعمها لإرساء المحكمة الدستورية

" تركيز الهيئات الدستورية و على رأسها المحكمة الدستورية استحقاق وطني متاكد و كل تأخر في إنجازه سيربك مسار الانتقال الديمقراطي ما في ذلك شك...

لكن تهليل البعض و استبشارهم بتعبير مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها لإرساء تلك المحكمة ( حالا و فورا ) ، يترجم عن إستعداد فطري لديهم لاستباحة الأوطان إذا ما تقاطعت مصالحهم مع الأجندات الخارجية تحت عناوين براقة.

و مع ذلك يبقى إستكمال بناء المؤسسات الدستورية إستحقاق ديمقراطي و مقدمة ضرورية للاستقرار السياسي الذي يمثل أحد حصون إستقلال القرار الوطني."

عبر الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن استغرابه من تهليل بعض الاطراف لتصريح مساعدة وزير الأميركي عن دعمها لإرساء المحكمة الدستورية.واعتبر الشابي التصريح تدخلا في الشان الداخلي التونسي من قبل قوى اجنبيىة ما يسيئ للسيادة الوطنية.من ناحية أخرى قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان استكمال المؤسسات الدستورية لا يستدعي تدخلا أجنبيا ردا على الأزمة السياسية.وكانت نائبة وزير الخارجية الامريكية أكدت أمس في لقاءها الافتراضي بالمشيشي أن الولايات المتحدة حليف استراتيجي ومهم لتونس وأن بلادها تعمل على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات معبـّرة بالمناسبة عن سعادتها بالحديث مع رئيس الحكومة حول جملة من الإصلاحات التي يتم تنفيذها في تونس ومنوّهة بالمجهودات التي تبذلها الحكومة وبقيمة العمل الذي تنجزه في مجالات الحوكمة ومقاومة الفساد وضمان استقلالية القضاء ودعم منظومة حقوق الانسان وبناء المؤسسات الدستورية، حيث أبرزت في هذا الإطار أهمية تركيز المحكمة الدستورية والعمل على ضمان الاستقرار السياسي وإنجاح المسار الديمقراطي.