الطبوبي في رسالة شديدة اللهجة للرئيس والحكومة والبرلمان: الوضع أصبح مقرفا، تفضّلوا احكموا ونظّموا أموركم والا ارجعوا الامانة للشعب

جدد السبت 26 جوان، الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي انتقاده لتواصل الأزمة السياسية وتوتر العلاقة بين الرؤساء الثلاث رغم اللقاءات الأخيرة.وقال على هامش تدشين المقر الجديد للاتحاد بالمنستير تعليقا على لقاء رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان "من الغرائب ان اللقاء بين مؤسسات الدولة أصبح أمرا استثنائيا" مشيرا الي أن اللقاءات من المفروض ان تكون دورية وعادية.واستنكر تواصل القطيعة بين مؤسسات الدولة قائلا "ما يحصل بين مؤسسات الدولة اليوم أصبح مقرفالا يليق بتونس".وتابع الطبوبي بنبرة غاضبة موجها كلامه بالأساس للرئاسة والحكومة والبرلمان قائلا "الاتحاد يوازن بين دوره الاجتماعي ودوره الوطني...واحنا قلنالهم "تفضلوا احكموا ونظموا اموركم والا اعيدوا الامانة لاصحابها".وأفاد الطبوبي بأن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام تردي الأوضاع وانه سيبقى دائما كقوة اقتراح وبناء مشيرا الي أنه في الايام القادمة سيعلن عن خطوات جديدة في اتجاه إيجاد حلول للازمة السياسية.وتشهد تونس منذ عدة أشهر، أزمة سياسية، على خلفية تحوير وزاري قام به رئيس الحكومة، هشام المشيشي في جانفي 2021 رفضه رئيس الدولة بسبب وجود وزراء تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح، إضافة إلى امتناع الرئيس عن ختم تنقيح المشروع المتعلق بقانون المحكمة الدستورية، رغم مصادقة البرلمان عليه.