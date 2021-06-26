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الزمال يؤكد إيواء زوجة مشيشي بقسم الإنعاش

Publié le Samedi 26 Juin 2021 - 09:13 قراءة: 0 د, 22 ث
أكد رئيس لجنة الصحة في مجلس نواب الشعب العياشي الزمال أن زوجة رئيس الحكومة هشام مشيشي تقيم بقسم الإنعاش.

وأوضح الزمال في برنامج حواري على قناة حنبعل أن زوجة رئيس الحكومة تم نقلها إلى مستشفى بالعاصمة بعد إصابتها بفيروس كورونا.


من جانبه قال طارق الكحلاوي ان هذا الأمر دليل بان الفيروس لا يفرق بين الأشخاص.
جدير بالذكر أن رئاسة الحكومة اعلنت اصابة المشيشي بالفيروس مساء الخميس.






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