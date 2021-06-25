وزارة العدل: جلسة عمل تُخصص لمتابعة بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب واستكمال انجاز المحكمتين الابتدائيتين بتونس ومنوبة

مثلت متابعة تقدم تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمحاكم والسجون، محور جلسة العمل التي انعقدت عشية اليوم بمقر وزارة العدل بإشراف كل من حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة و كمال الدوخ وزير التجهيز و الإسكان والبنية التحتية، بحضور رئيس ديوان وزارة العدل وعدد من سامي إطارات الوزارتين.وقد خُصّصت جلسة العمل للتطرق إلى برنامج بناء المقر الجديد لمحكمة التعقيب بجهة قرطاج والشروع في الإجراءات الترتيبية لذلك.كما تم التباحث بشأن استكمال النظر في الإشكاليات المطروحة بخصوص انطلاق مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس بشارع 09 أفريل بالعاصمة وتم التوصل إلى اتفاق على إيجاد الحلول المناسبة لها بصفة تشاركية بين الطرفين ليتم في ضوء ذلك الشروع في انجاز الأشغال بعد إطلاق طلب العروض الخاص بالمشروع المذكور، إلى جانب التوقف عند مشروع صيانة وإعادة تهيئة مقر قصر العدالة بتونس الذي بدوره يحتاج إلى تدخل وصيانة لحمايته والحفاظ على معالمه التاريخية والتراثية، فضلا عن الاتفاق على استحثاث نسق انجاز المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بمنوبة.و بخصوص مشاريع تطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية، تم خلال الجلسة التعرض إلى عدد من المشاريع الجارية في بعض الوحدات السجنية.