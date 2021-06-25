إصابة هشام المشيشي بفيروس كوفيد 19

أفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، بأنه تبعا للتحاليل الدورية التي يجريها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ثبت عشية اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كوفيد 19، مما استوجب تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا.وأكد البلاغ أن رئيس الحكومة سيواصل القيام بأعماله عن بعد، بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية.ويخضع كامل الفريق العامل مع رئيس الحكومة للفحوصات والتحاليل الضرورية، للتأكد من سلامتهم من الفيروس.وسيجري رئيس الحكومة، بداية من الأسبوع المقبل، الفحوصات والتحاليل اللازمة، إلى حين التأكّد من خلوّها من فيروس كورونا وسلامة وضعه الصحي، وفق ما ورد في نص البلاغ.