رئيس الحكومة يتحاور مع نائبة وزير الخارجية الامريكية ويندي شيرمان

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي عصر اليوم مع نائبة وزير الخارجية الامريكية ويندي شيرمان، عبر تقنية التواصل عن بعد وبحضور سفير امريكا بتونس دونالد بلوم...يتبع يتبع