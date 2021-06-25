Bouchnak - cinema
×
Accueil
Politique
Economie
Régions
Société
Culture
Sport
Santé
Médias
Communiqués
Monde
Justice
Tribune
Forum
رئيس الحكومة يتحاور مع نائبة وزير الخارجية الامريكية ويندي شيرمان
Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 17:06
قراءة: 0 د, 9 ث
تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي عصر اليوم مع نائبة وزير الخارجية الامريكية ويندي شيرمان، عبر تقنية التواصل عن بعد وبحضور سفير امريكا بتونس دونالد بلوم...
يتبع يتبع
Tweeter
Commentaires
0
de
0
commentaires pour l'article 228204
En continu
Toutes les news
الجمعة 25 جوان 2021|14 ذو القعدة 1442
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:14
12:29
05:02
03:10
36°
38°
% 13
:الرطــوبة
تونــس
24°
3.09 كم/س
:الــرياح
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
38°-24
37°-24
39°-26
33°-25
36°-26
Prochain match le samedi 26 juin
Avoirs en devises
21387,5
(
24 juin
)
Jours d'importation
140
1 € =
3,31116 DT
1$ =
2,82500 DT
Solde Compte du Trésor
(
24 juin
)
599,3 MDT
Follow @babnet_Tunisie
Babnet
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(
1 638 818
)
كورونا: 88 وفاة و34.6 بالمائة نس
(
41 118
)
توضيح مجموعة إعلام فرانس ميديا حو
(
20 574
)
عبير موسي تستنكر ماجاء في بلاغ رئا
(
20 344
)
فتحي العيادي: لقاء الرئيس سعيّد با
(
19 480
)
وزارة الصحة تعلن عن ارتفاع كبير لم
(
19 156
)
العلوي يسخر من لطفي زيتون والأخير
(
16 774
)
هذا ما قرره القضاء في قضية قتل مخت
(
15 709
)
إعفاء قيادات أمنية وتعييينات جديدة
(
15 397
)
أعلن أنه التقى بشار الأسد وبن عكاش
(
14 920
)
العبدلي: "ثقفوت" تونس يحبونا نبني
(
14 387
)
وزيرة العدل تكشف عن مآل قضايا دس م
(
13 251
)
حسناء بن سليمان: تكليف الولاة بتطب
(
13 201
)
الإدارة العامة لشركة "تاف تونس" ت
(
13 104
)
هشام المشيشي : لن أستقيل
(
12 880
)
اليوم ... الاعلان عن الإجراءات و
(
12 632
)
مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يحذّر
(
12 004
)
محمد عمار ينسحب من رئاسة الكتلة ال
(
11 725
)
الرئيس قيس سعيد في ذكرى انبعاث الج
(
10 695
)
فاطمة المسدي أمام القضاء بتهمة ا
(
10 518
)
جوهر بن مبارك يقترح العودة الى "ع
Bouchnak - cinema
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 228204