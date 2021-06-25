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رئيس الحكومة يتحاور مع نائبة وزير الخارجية الامريكية ويندي شيرمان

Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 17:06 قراءة: 0 د, 9 ث
تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي عصر اليوم مع نائبة وزير الخارجية الامريكية ويندي شيرمان، عبر تقنية التواصل عن بعد وبحضور سفير امريكا بتونس دونالد بلوم...

يتبع يتبع




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