الغنوشي: اللقاء مع الرئيس قيس سعيد كان ايجابيا كسّر الجليد وفتح الباب لوفاقات مثلما حدث مع الباجي

قال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ان اللقاء الذي جمعه الخميس 24 جوان، برئيس الجمهورية قيس سعيد على هامش موكب الاحتفال بذكر ي انبعاث الجيش الوطني كان ايجابيا وكسّر الجليد حسب تعبيره.وأضاف في مداخلة له في اطار ندوة فكرية حول مسيرة حركة النهضة بأن اللقاء فتح المجال أمام وفاقات مثلما تم فتح وفاقات مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.وشدّد الغنوشي على أن تونس أحوج ما تكون لسياسات التوافق والبحث عن المشترك في ظل وجود أطراف تراهن على التقسيم وضرب الحركة الاسلامية حسب تصريحه..